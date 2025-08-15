-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء سقوط حافلة في واد الحراش

الشروق أونلاين
ح.م

خلف حادث سقوط حافلة نقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة، 15 أوت، وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة.

وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي “الهواء الجميل” ببلدية ودائرة الحراش.

ولا تزال عملية البحث جارية، والتي سخرت لها مصالح الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.

