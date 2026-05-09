وفد إيفواري رفيع يزور سونلغاز لتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة

حلّ وفد رفيع المستوى يضم كبرى الهيئات والمؤسسات الإيفوارية الناشطة في قطاع الطاقة في زيارة عمل تقنية إلى قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجزائر في المجال الطاقوي، لاسيما في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات السلطات العليا الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذاً لتعليمات وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

وكان في استقبال الوفد ممثلون عن مجمع سونلغاز، يتقدمهم مستشار وزير الطاقة والطاقات المتجددة والرئيس المدير العام لسونلغاز-الخدمات، حيث تم تقديم شروحات مفصلة حول سير نشاط المجمع، وطبيعة عمل شركاته الفرعية، إلى جانب أبرز المشاريع والبرامج التي يشرف عليها باعتباره فاعلاً محورياً في قطاع الطاقة.

وخلال برنامج الزيارة، من المقرر أن يتنقل الوفد الإيفواري إلى عدد من الشركات الفرعية التابعة لـسونلغاز، للاطلاع على مختلف أنشطتها وخدماتها في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، والتعرف على آليات التسيير المعتمدة داخلها.

كما ستتيح هذه الزيارات للوفد الوقوف على التقنيات الحديثة المعتمدة في القطاع، إضافة إلى الاطلاع على أساليب التسيير المعتمدة، بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وتعزيز الشراكة بين الجزائر وكوت ديفوار.

وسيتعرف الوفد الإفريقي أيضاً على التجربة الجزائرية في تطوير قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكات الكهرباء والغاز واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات، إلى جانب عروض مفصلة يقدمها مسؤولو سونلغاز حول المشاريع المستقبلية للمجمع ودوره في دعم التنمية المستدامة والتعاون الإفريقي.

وتندرج هذه الزيارة ضمن السياسة التي تنتهجها الجزائر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ودعم مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، بما يعكس دور ومكانة سونلغاز في ترسيخ التعاون الإقليمي ودعم التنمية المشتركة.