وفد تقني جزائري يحلّ بتشاد لإطلاق مشروع محطة لإنتاج الكهرباء

سونلغاز تعزّز تموقعها الإقليمي

باشرت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، عبر مجمع سونلغاز، تنفيذ مشروع تعاون ثنائي مع الشركة التشادية للكهرباء Tchad Elec، لإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بجمهورية تشاد.

ووفقا لما أفادت به سونلغاز، حلّ يوم أمس الجمعة 8 ماي، وفد من الخبراء والتقنيين التابعين للمجمع، يتقدّمه الرئيس المدير العام لسونلغاز-الدولية، يزيد جلولي، بالعاصمة التشادية نجامينا.

وحظي الوفد اليوم السبت 9 ماي، باستقبال رسمي من طرف وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي لتشاد، طاهر حامد انغيلين، وكذا وزير المياه والطاقة التشادي، باسالي كانابي مارسلين، “في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع ضمن مسار تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي بين الجزائر وتشاد.”

ليعقد الوفد جلسة عمل تقنية مع مسؤولي Tchad Elec، لبحث الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وتحديد أولويات المرحلة التحضيرية، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الميداني بين فرق العمل المشتركة.

وتعد هذه الزيارة الخطوة الأولى في المرحلة التحضيرية للمشروع، حيث تتضمن ضبط خارطة طريق مشتركة، وتشكيل فرق عمل ثنائية، بما يضمن تنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين، إلى جانب الشروع في المعاينات التقنية للموقع المخصص لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط.

ولفتت سونلغاز أن هذا التحرك الميداني يعكس “الإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة طاقوية مستدامة، كما يؤكد التزام سونلغاز بمرافقة شركائها الأفارقة عبر مقاربة متكاملة تقوم على نقل الخبرة، وتعزيز القدرات التقنية، وتوفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات التنمية الطاقوية بالقارة الإفريقية.”

وسيقوم الوفد بسلسلة من الدراسات والمعاينات الميدانية لتقييم جاهزية الموقع، عبر دراسة البنية التحتية المتوفرة، وتحليل شروط الربط بالشبكة الكهربائية، والتحقق من مطابقة المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، تمهيدًا لإطلاق أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء وفق الآجال المحددة وأعلى معايير الجودة والنجاعة.

وتشمل مهمة الوفد أيضا إعداد تشخيص شامل للاحتياجات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية الضرورية لإنجاز المشروع وضمان جاهزيته التشغيلية.

وهو المشروع الذي سيساهم “في دعم قدرات جمهورية تشاد في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”