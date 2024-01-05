وكالات جزائرية في رحلة بحث عن أفضل العروض لحج وعمرة 2024

تشارك في المعرض الدولي للخدمات بالسعودية

بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الخاصة بعمرة رمضان 2024 وموسم الحج المقبل، تشارك الوكالات السياحية المعنية بتنظيم المناسك بداية من 8 جانفي الجاري في المعرض الدولي لخدمات الحج والعمرة المُقام بالمملكة العربية السعودية، بغية التعرف على خدمات النقل والإسكان المعروضة على الحجاج والمعتمرين بحثا عن خدمة مميزة بأقل تكلفة.

ويطير بداية من الأحد وفد عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة مسؤول القطاع يوسف بلمهدي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الثالثة، إضافة إلى ممثلين عن الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم الحج والعمرة في الجزائر، حسب ما أفادت به مصادر “الشروق”.

وسيتعرف الوفد الجزائري المُشارك في المؤتمر على أهم العروض والخدمات المقدمة من قبل المتعاملين السعوديين في مجال الحج والعمرة، خاصة أن التحضيرات الخاصة بعمرة رمضان قد انطلقت مبكرا هذه السنة على غرار موسم الحج.

وحسب ما أكده متعاملون جزائريون في مجال الحج والعمرة لـ”الشروق”، فإن المعرض المقام في المملكة السعودية يُعد أهم حدث للمهتمين بقطاع الحج والعمرة في مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم استعراض المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع، إضافة إلى استعراض أهم فرص الاستثمار في قطاع الحج والعمرة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودتها.

كما تبحث الوكالات السياحية المشاركة في المؤتمر عن عروض تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري الراغب في أداء المناسك على غرار النقل والإسكان والإعاشة، لاسيما أن أسعار عمرة رمضان المقبل، حسب ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج في تصريح لـ”الشروق”، ستتراوح ما بين 35 و42 مليون سنتيم.

ومعلوم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سبق لها أن وقعت خلال المؤتمر السابق للحج والعمرة مع وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية على العديد من الاتفاقيات الخاصة بترتيبات شؤون الحج والعمرة.

وسبق أن أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وذلك خلال الفترة من 8 -11 جانفي الجاري في جدة.

ويُعد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة فرصة قيمة لاستعراض وخلق فرص للجهات وبعثات الحج والمهتمين ومقدمي الخدمات ورواد الأعمال والشركات، لبناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ويطرح المؤتمر الرسمي عبر جلساته المتخصصة عددا من المواضيع للنقاش، كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، والعديد من المواضيع التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.