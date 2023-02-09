وكالة الأنباء الجزائرية: حدوث القطيعة مع فرنسا لم يعد بعيدا

اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نُشر مساء الخميس، أن استقبال رعية جزائرية محلّ أمر بالرقابة القضائية، في قنوات تلفزيونية فرنسية، بعد 48 ساعة على “إجلائها بطريقة غير شرعية إلى فرنسا”، دليل على أن المخابرات الفرنسية قد “أعلنت تعبئة خبارجيتها”.

مقال وكالة الأنباء يأتي في سياق الاحتجاج الرسمي الذي أصدرته الجزائر إزاء تدخّل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، لإجلاء الرعية الجزائرية، بطريقة سريّة وغير شرعية إلى التراب الفرنسي.

واتهم المقال أطرافا في المخابرات الفرنسية، أو ما يطلق عليهم “Les barbouzes” ، بالوقوف وراء خطة لتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

“ويقوم بتنفيذ هذه الخطّة، عملاء سريّون، وخبارجية، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري، الذين لا يُخفون ولَعَهُم وتبجيلهم للمخزن (المغربي)”.

النصّ الكامل لمقال وكالة الأنباء الجزائرية: