ياسين عدلي يريد ارتداء قميص “الديكة”

لم يعطِ أي إشارة لـ"الفاف" بشأن تمثيله "الخضر"

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي عبر عن رغبته في تمثيل منتخب فرنسا خلال التحديات القليلة القادمة. وحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اللاعب الفرانكو جزائري يريد الانضمام إلى منتخب الديّكة، خاصة وأن متوسط ميدان ميلان وصاحب 23 عاما، لم يعطِ أي إشارة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن تمثيله الألوان الوطنية مستقبلا.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار في فرنسا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” الأحد، أن عدلي أقنع مدربه بيولي، باللعب أساسيا في تشكيلته وإظهار إمكاناته الكبيرة، وهي الخطوة التي غيّرت أهدافه بطريقة مفاجئة. وجاءت هذه التطورات في وقت ينتظر الجزائريون، إعلان متوسط ميدان الميلانيلو عن قرب استخراج جواز سفره الجزائري خلال الأشهر القليلة القادمة لتمثيل ألوان المنتخب الوطني.

يذكر، أن ياسين عدلي يتواجد رفقة مجموعة من اللاعبين التي تريد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إتمام الإجراءات الإدارية معهم تحسبا لتقمص ألوان المنتخب الوطني على غرار ميتشال أوليز وريان شرقي، وغيرهما من الأسماء على المستوى الأوروبي.