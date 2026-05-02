ياسين عدلي يعترف بخطئه ويعتذر قبل المونديال !

عبّر اللاعب ياسين عدلي عن رغبته في تقمص ألوان المنتخب الجزائري، واعترف أنه ارتكب خطأ جسيما، عندما أغضب الجزائريين بتصريحات سابقة.

وقدم عدلي اعتذاراته للجزائريين حول تصريحاته السابقة بخصوص عدم رغبته في اللعب مع منتخب الجزائر وتفضيله لمنتخب فرنسا، مشيرًا إلى أنه ندم على تلك التصريحات.

وقال ياسين عدلي في حوار لمنصة “سبورتيم”: “بعد الحملة التي تعرضت لها، وقعت في خطأ آخر عندما قلت بأنني لن أعود في قراري أو أغير كلامي، لكن في الحقيقة هذا خطأ آخر مني”.

وأضاف: “كنت مغرورًا وأعترف بأنني ارتكبت خطأ جسيمًا، في كل مجالات الحياة هناك آراء ومواقف تتغير، أحيانًا تقتنع بشيء وفي اليوم الموالي يحدث العكس”.

وعن الاتصالات التي تلقاها عدلي في فترة المدرب السابق بلماضي، قال: “لم أتواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل مباشر، أول تواصل كان مع بلماضي خلال عامي الأول مع نادي ميلان، من جهة بلماضي كانت الأمور واضحة، لقد عرض علي مشروعه بشكل واضح جدًا. هدفه كان أن ألتحق بمنتخب الجزائر”.

وتابع عدلي: “لكن في تلك الفترة كنت قد وصلت لتوي إلى نادي ميلان ولم أكن أشارك كثيرًا، وكان علي الظفر بمكانتي أولًا والمشاركة في المباريات، وهذا كان أمرًا مشروعًا”.

وتابع: ” بعد التقدم في السن تشعر بشيء من الندم، وتقول لنفسك بأنك قادر على الدفاع عن منتخب بلدك، بالتأكيد أفكر في اللعب للمنتخب الجزائري، لا أريد أن يتذكرني الجزائريون في نهاية مشواري الكروي كلاعب رفض اللعب مع منتخب الجزائر، بل كلاعب دافع عن ألوانه”.