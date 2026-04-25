“يقودنا نحو الخراب”.. إعلام عبري يشن هجوما حادا على نتنياهو

شنت وسائل إعلام عبرية هجوما حادا على رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وحملته نتائج ما وصفوه بالخراب والدمار الذي حل على الكيان حسب تعبيرهم.

وهاجمت صحيفة “معاريف” العبرية بحدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقالت إن نتنياهو “جلب على إسرائيل أكبر كارثة مرت عليها”، مشيرة إلى أن الأخطر في هذه الأزمة يتمثل في تعمّق الانقسام الداخلي، الذي وصفته بأنه “الشرخ الذي قد يؤدي إلى تفكك المجتمع”.

وأضافت أن ما يجري حاليًا هو “من صنع يدي نتنياهو”، في إشارة إلى تحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع السياسية والمجتمعية، واصفة سياساته بأنها تقود نحو ما أسمته “الخراب”

وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الحروب العدوانية التي يخوضها الكيان المحتل على عدة جبهات، لا سيما في إيران ولبنان وقطاع غزة، دون تحقيق الأهداف المعلنة، ما يفاقم حالة الجدل والانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية “العبرية”.