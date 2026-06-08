يمال ومازة وآخرون في قائمة المواهب الصاعدة المنتظر تألقهم في المونديال

تغيير موازين المباريات وصناعة لحظات تاريخية جديدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو بطولة كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة مجموعة استثنائية من المواهب الصاعدة القادرة على تغيير موازين المباريات وصناعة لحظات تاريخية جديدة.

وبينما تستعد المنتخبات الكبرى للمنافسة على اللقب، يبرز عدد من اللاعبين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بقوة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأصبحوا مرشحين للعب أدوار محورية في المونديال، خاصة أن العديد من هؤلاء النجوم نجحوا بالفعل في فرض أسمائهم على الساحة العالمية رغم صغر سنهم.

قبل انطلاق البطولة، يترقب الجمهور ظهور مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل منتخباتهم الوطنية. وفي المقابل، يسعى هؤلاء النجوم إلى استغلال أكبر منصة كروية في العالم لإثبات قدراتهم وترسيخ مكانتهم بين كبار اللعبة.

ويعد لامين جمال الاسم الأبرز بين المواهب الشابة المشاركة في كأس العالم 2026. ويمتلك نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة مهارات فردية استثنائية وقدرة كبيرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بسرعة اتخاذ القرار والقدرة على المراوغة في المساحات الضيقة، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لخطف الأضواء في البطولة.

ويواصل أيوب بوعدي لفت الأنظار مع نادي ليل الفرنسي بفضل إمكانياته الكبيرة في خط الوسط. ويتميز اللاعب بدقة تمريراته الطويلة وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب. وهو ما يجعله عنصراً مهماً في طموحات المنتخب المغربي خلال المونديال.

ويعتبر إبراهيم مازة أحد أكثر اللاعبين الواعدين في الكرة الجزائرية. ويمتلك لاعب بايرن ليفركوزن مهارات فنية عالية وقدرة مميزة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط وصناعة الفرص لزملائه. الأمر الذي يمنح المنتخب الجزائري حلولاً هجومية متنوعة.

ويبرز حمزة عبد الكريم كأحد أصغر المواهب المنتظرة في البطولة. وقد عزز انتقاله إلى شباب برشلونة من مكانته كأحد أبرز المواهب العربية الصاعدة. بينما تؤكد أرقامه التهديفية أنه يمتلك مستقبلاً واعداً في مركز المهاجم.

يعد إندريك أحد أبرز الأسماء في كرة القدم البرازيلية الحديثة. ويمتلك المهاجم الشاب سرعة كبيرة وقدرة على إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص. كما ينتظر أن يكون أحد أهم أسلحة المنتخب البرازيلي في البطولة.

فرض ديزيري دوي نفسه كأحد أبرز نجوم الجيل الفرنسي الجديد. ويتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة تسمح له باللعب في أكثر من مركز هجومي، علاوة عن امتلاكه مهارات فردية عالية وقدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها.

يقدم نيكو باز نموذجاً للاعب الوسط المبدع القادر على صناعة الفارق بلمسة واحدة. ويمتاز بالرؤية المميزة والتحكم الممتاز بالكرة. ما يجعله إضافة مهمة للمنتخب الأرجنتيني في رحلة الدفاع عن طموحاته العالمية.

يواصل نيكو أورايلي التطور بسرعة كبيرة مع مانشستر سيتي. ويتميز اللاعب بقدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب. إضافة إلى سرعته العالية التي تمنحه أفضلية واضحة في التحولات الهجومية والدفاعية.

أصبح وارن زائير إيمري أحد الركائز الأساسية في خط وسط فرنسا رغم صغر سنه. ومن جهة أخرى، يتمتع اللاعب بقدرات بدنية كبيرة ونضج تكتيكي لافت يسمح له بالمنافسة على أعلى المستويات.

يعتبر كنان يلدز الجوهرة الهجومية الجديدة للكرة التركية. ويمتلك مهارات مراوغة مميزة وقدرة كبيرة على اختراق الدفاعات وصناعة الفرص من الأطراف. ما يجعله مرشحاً للتألق في كأس العالم 2026.

تشهد كرة القدم العالمية مرحلة انتقالية مع اقتراب نهاية حقبة عدد من النجوم الذين سيطروا على المشهد خلال العقدين الماضيين. ولذلك، تمثل بطولة كأس العالم 2026 فرصة ذهبية أمام الجيل الجديد لإثبات نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه المواهب يشارك بالفعل بشكل أساسي مع أندية أوروبية كبرى ويخوض مباريات عالية المستوى بصورة منتظمة. وهو ما يمنحهم الخبرة والثقة اللازمتين للتألق في البطولة.

وفي النهاية، تؤكد قائمة أفضل 10 مواهب شابة ستخطف الأنظار في كأس العالم 2026 أن كرة القدم العالمية تمتلك جيلاً استثنائياً من النجوم القادرين على صناعة المستقبل.

ولذلك، سيكون من المثير متابعة هذه المواهب الشابة التي قد تتحول من نجوم واعدين إلى أساطير عالمية خلال سنوات قليلة.