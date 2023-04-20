يهمّ أنصار شباب بلوزداد وأيضا وزارة النّقل

سطّرت سلطات ولاية الجزائر مخطّط نقل يهمّ أنصار فريق شباب بلوزداد، وكشفت عنه، الأربعاء.

ويتبارى الشباب مع الضّيف نادي صانداونز الجنوب إفريقي السبت المقبل على الساعة الثامنة ليلا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وسخّرت سلطات ولاية الجزائر حافلات تابعة لِمؤسسة النقل الحضري، عبر ثلاثة خطوط فقط.

ويُمكن لِأنصار فريق شباب بلوزداد التنقّل على متن الحافلات، نحو ملعب براقي وأيضا العودة منه، بِدفع مبلغ 100 دينار للتذكرة.

وجاء مُخطّط سلطات ولاية الجزائر وفقا لِما يلي (اضغط هنا).

ورغم أن نادي شباب بلوزداد يملك قاعدة جماهيرية عريضة، ويُمكن القول إن أنصاره ينتمون إلى الولايات الـ 58 للجمهورية (خذ مثلا جيجل وسكيكدة)، إلّا أن تفكير سلطات ولاية الجزائر يقتصر على قلب العاصمة فقط. بِمعنى، مُشجّع النادي الذي يقطن بِإحدى البلديات الحدودية للعاصمة (ولا نقول الولايات الأخرى سواء المُجاورة أو البعيدة)، يركب “بساط الرّيح”! للتوجّه إلى ملعب براقي والعودة منه. وهذا أحد الملفّات التي يجب أن تنظر إليها بِعين الاعتبار وزارة النقل (مشاريع النّقل/ ترامواي ولا نقول الميترو، يجب أن لا تبقي حكرا على محور بن عكنون- الدّار البيضاء، العاصمة أرحب من هذا الاختزال).

في نادي أوكسير الفرنسي، وزمن المدرب المحلّي القدير غي رو، وفي حصّة رياضية، ناشد أحد الأنصار في اتّصال هاتفي على المباشر، التقني المُشار إليه (ضيف الحصّة) بِأن يتّصل نيابة عنه وعن مُشجّعي الفريق بِالسلطات المعنية، حتى تجد حلا للنقل ليلا (عديد المقابلات تُبرمج تحت الأضواء الكاشفة لِأغراض تلفزيونية). ولأن غي رو لا يجد حرجا في الاعتراف بِأنه تربّى في الرّيف ووالده فلاح (لم ينسَ وكره)، قال للمشاهد سأبّلغ انشغالك وانشغالات أنصار الفريق للسلطات المعنية وكأنّه أمر خاصّ بي.