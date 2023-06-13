يهمّ الجزائر.. جديد “كان” 2025 و2027

تحدّث الأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا عن جديد نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم نُسختَي 2025 و2027.

جاء ذلك خلال أحدث ظهور إعلامي لِمُمثّل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، عبر قناة “كنال+” الفرنسية. عِلما أن الجزائر قدّمت ملفَّين بِخصوص استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا، لهما صلة بِبطولتَي 2025 و2027.

وبِخصوص طبعة “كان” 2025، قال فيرون موسينغو أومبا إن “الكاف” ستُعلن عن اسم البلد الذي يستضيف هذه البطولة القارّية، في آجال لا تتجاوز منتصف أوت المقبل.

وكان التاريخ السّابق والمُتداول يُشير إلى الـ 12 من جويلية المقبل، موعد عقد النّسخة الـ 45 للجمعية العامّة العادية لـ “الكاف”، بِمدينة كوتونو البنينية.

وعن سبب تماطل هيئته في الكشف عن مُستضيف البطولة الكروية القارّية، أعطى الأمين العام لـ “الكاف” الانطباع بِأن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بِصدد البرهنة على الشفافية والنّزاهة. وأشار إلى جلب شركة أجنبية تدرس ملفّات الترشّح، ثمّ تُعاين المنشآت، وبعدها تتّخذ القرار المُناسب بِحيادية.

وعمّا إذا كانت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي ستعتمد على نظام التدوير، بِشأن طبعتَي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027. وبِعبارة أخرى، منع تنظيم البطولة القارّية مرّتَين مُتتاليتَين في منطقتَين مُتشابهتَين (شمال إفريقيا، أو غرب إفريقيا مثلا). قال فيرون موسينغو أومبا إن الصّيغة المذكورة سوف لن تُعتمد هذه المرّة، وذلك بِصفة مُؤقّتة. وأوضح أن المُعطيات المُتوفّرة حاليا لدى “الكاف”، تُشير إلى إمكانية إقامة “الكان” في خمسة إلى ستّة بلدان فقط، نظرا لِعدم استجابة غالبية بلدان القارّة السّمراء لِدفتر الشروط، على غرار الملاعب العصرية، ومراكز التدريب الجيّدة، والفنادق الكبرى، والمطارات رفقة المستشفيات المُحاذيَين للمنشآت الرياضية، وأمور أخرى.