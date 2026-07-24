يوسف بلايلي لا يمكنه الإمضاء لأي فريق بسبب العقوبة ولم يهرب من الترجي

مناجير ه يكشف للشروق:

أكد حفيظ بلايلي مناجير اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي أن سبب عدم تجديد عقد الدولي الجزائري مع الترجي التونسي هو أن قانون الفيفا يمنع أي لاعب معاقب من الإمضاء على عقد احترافي و لن يتمكن من ذلك إلا بعد صدور قرار المحكمة الرياضية

و أضاف في تصريحات خص بها موقع الشروق بأن يوسف بلايلي رفض تجديد عقده مع الترجي لأنه لا يزال يدين للترجي بمبلغ مالي اشترطت الإدارة التونسية تسديده مقابل التجديد لسنتين وهو ما رفضه مناجير اللاعب مؤكدا ان هذه هي الحقيقة وكل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللاعب هرب من تونس ليس صحيحا مؤكدا أن يوسف لم يمض على أي عقد خاصة و أن بعض الاندية طلبت خدماته على غرار مولودية وهران و مولودية الجزائر وهو ينتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية للبت في مستقبله.