1.7 مليون شخص في تجمّع انتخابي حاشد لأردوغان (فيديو)

شارك ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يوم الأحد، في تجمع انتخابي حاشد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام الحضور:”نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي هو مليون و700 ألف”.

وقدّم حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا رسميا في مارس الماضي، أوراق ترشيح الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 14 ماي المقبل.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن وفدا من الحزبين تقدّم بملف ترشيح أردوغان إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وكان أردوغان قد وقع في 10 مارس الجاري، مرسوما يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، من 18 جوان إلى 14 ماي 2023.

ويشغل أردوغان، لاعب كرة القدم ورئيس بلدية إسطنبول السابق، منصب الرئيس في تركيا منذ 2014، بعد رئاسته للوزراء لـ11 سنة بين 2003 و2014.