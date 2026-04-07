“10 نقاط لإنهاء الحرب”.. نيويورك تايمز تتحدث عن شروط إيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران قدمت مقترحا من 10 نقاط لإنهاء الحرب، وذلك عبر باكستان التي لعبت دور الوسيط.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين كبيرين فإن المقترح يحوي ضمانات بعدم مهاجمة إيران مجددا، ووقف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته ضد “حزب الله” في لبنان، ورفع جميع العقوبات المفروضة على طهران.

وفي المقابل، تلتزم إيران برفع حصارها الفعلي عن مضيق هرمز، وفرض رسوم تبلغ حوالي مليوني دولار لكل سفينة يتم تقسيمها مع سلطنة عمان، على أن تستخدم حصتها من العائدات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الهجمات الأمريكية-الصهيونية.

من جانبه، وصف ترامب المقترح الإيراني بأنه “خطوة مهمة”، لكنه أضاف أنه “ليس جيدا بما فيه الكفاية”، معيدا التأكيد على تهديده بقصف البنية التحتية المدنية الحيوية في إيران إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بحلول الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الهجمات الجوية الجديدة قد تشل البلاد، مضيفا أن إعادة البناء قد تستغرق 100 عام.

من جهتها، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المقترح يرفض وقف إطلاق النار ويؤكد ضرورة إنهاء دائم للحرب وفق اعتبارات طهران.

واعتبرت أن البلاد أظهرت تفوقها في الحرب بعد إغلاق المضيق وإسقاط طائرة أمريكية من طراز إف-15 إي، رغم إنقاذ الولايات المتحدة لكلا الطيارين.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت في 24 مارس الماضي مقترحا من 15 نقطة عبر باكستان، وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه “مفرط وغير عادي وغير منطقي”، قبل أن ترد طهران بقائمة من الاقتراحات المضادة تضمنتها وثيقة الاثنين.

والإثنين، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن وسطاء من مصر وباكستان وتركيا أرسلوا مقترحا إلى كل من إيران والولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، لإتاحة الفسحة أمام إيجاد حل لإنهاء الحرب.

وأكدت شبكة “سي إن إن” أن الدول الساعية لإنهاء الحرب أعدت هذا المقترح، مشيرة إلى أن ترامب لم يوافق عليه بعد، وأن العملية العسكرية الأمريكية ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر دبلوماسي أن باكستان ترى أن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي هو من يتخذ القرارات فعليا في إيران، وأنه مقتنع بانتصار بلاده في الحرب ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأوضحت التقييمات الباكستانية أن وحيدي غير مستعد للموافقة على أي تنازلات، وأن إيران تمتلك نحو 15 ألف صاروخ باليستي وحوالي 45 ألف طائرة مسيرة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية- الصهيونية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.