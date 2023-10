10 ans de prison ferme contre Abdelhamid Temmar dans une affaire de corruption

Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a prononcé mardi une peine, par contumace, de dix (10) ans de prison ferme contre l’ancien ministre des Participations et de la Promotion des Investissements, Abdelhamid Temmar, pour des faits liés à la corruption, avec confirmation du mandat d’arrêt international émis contre lui.

L’ancien ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion des Investissements, Mohamed Benmeradi, a été condamné, dans la même affaire, à une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars.

Quatre autres accusés, poursuivis dans la même affaire, dont deux ressortissants belges ont écopé de peines allant de quatre (4) ans de prison ferme et la relaxe.

Les accusés ont été reconnus coupables d’abus de pouvoir et de dilapidation de deniers publics, octroi d’indus avantages, trafic d’influence et conclusion de marchés en violation des lois et des réglementations en vigueur.

L’affaire porte, selon l’arrêt de renvoi, sur des dépassements et des violations commis au niveau l’établissement public de construction industrielle et de génie civil au profit d’une société belge «ATE».