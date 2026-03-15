Pluies orageuses à partir de dimanche sur plusieurs wilayas

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chute de grêle et de fortes rafales de vent, affecteront, à partir de ce dimanche, plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», le BMS en cours, concerne les wilayas de Tlemcen, Aïn Temouchent, Sidi Bel Abbes et Saïda, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm, jusqu’au dimanche à 18h00.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bejaïa, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila, avec des quantités de pluies qui oscilleront entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 71 mm, et ce, du dimanche à 18 h00 au lundi à 15h00.

Sont également concernées par ce bulletin spécial les wilayas d’Alger, Blida, Médéa et Boumerdes et ce, lundi de 01h00 à 12h00, avec une quantité de pluie estimée entre 20 et 30 mm.

Le BMS prévoit aussi des pluies à Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Batna, nord de Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et nord de Tébessa, avec une quantité de pluie estimée entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm, du lundi à 01h00 au mardi à 06h00.

APS