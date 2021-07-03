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الجزائر
العملية تعد الأكبر من نوعها وتمس مختلف الصيغ

100 ألف وحدة سكنية ستوزع بداية من الأحد

الشروق أونلاين
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100 ألف وحدة سكنية ستوزع بداية من الأحد

أعلنت وزارة السكن عن الشروع في توزيع 100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بداية من الأحد، وهذا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المصادفة لـ 5 جويلية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه لأول مرة في الجزائر يتم توزيع هذا العدد من السكنات، حيث من المقرر أن تستفيد نصف مليون عائلة من السكن.

وأوضحت الجهة ذاتها أن هذه السكنات تتوزع عبر 53 ولاية، على أساس 18.832 سكن بالجزائر العاصمة و28.548 بوهران و5.996 سكن بقسنطينة و5.630 سكن بسطيف و1.881 سكن بواد سوف و1.317 سكن ببشار و1.328 سكن بورقلة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع 58 ألف سكن بصيغة عدل و17 ألف سكن بصيغة الايجاري العمومي، بالإضافة إلى 11 ألف سكن ريفي و4 آلاف سكن بصيغة الترقوي العمومي.

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التعليقات
2
  • دولة ميؤوس منها

    بمناسبة عيد الاستقلال بعد 60 سنة تعطيني سكنة وتغفلني بي عيد الاستقلال تابع

    6
  • ملاحظ

    100 ألف وحدة سكنية بالكاد تسكن نصف مليون فرد إذا فرضنا أن متوسط عدد الأفراد في العائلة خمسة . و ليس نصف مليون عائلة كما ذكرتم .

    -2

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