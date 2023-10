1000 oiseaux meurent le même jour en percutant la façade d’un immeuble!

À Chicago, plusieurs centaines d’oiseaux en pleine migration ont percuté la façade d’un immeuble en verre et sont morts. Le bilan n’est que provisoire.

Un tragique événement dont le bilan n’est que provisoire. Au moins 1.000 oiseaux sont morts ce jeudi 5 octobre à Chicago, aux États-Unis, rapporte notamment Sky News. Alors qu’ils migraient vers leurs aires d’hivernage, les volatiles ont percuté la façade d’un bâtiment en verre, selon BFMTV. Le nombre réel d’oiseaux touchés ne sera pas connu avant quelques jours, les habitants de Chicago continuant à ramasser des cadavres dans le centre-ville.

Comment cela a-t-il pu se produire? Les conditions météorologiques, comme les vents contraires, la pluie et le brouillard peuvent notamment rendre difficile l’orientation des oiseaux. La pollution lumineuse des villes peut aussi attirer les volatiles et les piéger parmi des structures mortelles.

Pollution lumineuse

De toutes les villes américaines, c’est à Chicago que la pollution lumineuse représente le plus grand risque pour les oiseaux migrateurs, explique le journal britannique The Guardian. Éteindre les lumières des bâtiments lorsqu’ils sont inoccupés serait donc un moyen de réduire le nombre de décès d’oiseaux migrateurs. Selon une étude de 2021, l’extinction de la moitié des lumières dans les grands bâtiments pourrait réduire les collisions de six à onze fois.

“Une fois l’espace inoccupé, les lumières sont éteintes”, a toutefois assuré un représentant de McCormick Place, le bâtiment en verre sur lequel les animaux se sont heurtés.

Les vitres avec des marqueurs visuels tels que des motifs ou des points peuvent briser l’apparence des reflets et permettre aux oiseaux de savoir s’il existe un passage sûr pour eux.

Une loi pour des bâtiments plus “sûrs”

En 2021, le gouverneur de l’Illinois a signé une loi sur les bâtiments “sûrs” pour les oiseaux. Elle exige notamment que “la conception respectueuse des oiseaux soit incorporée dans la construction et la rénovation des bâtiments appartenant à l’État”.

“Tous les oiseaux qui heurtent une fenêtre ne laissent pas forcément de cadavre, a pour sa part déclaré Brendon Samuel, chercheur à l’université de Western Ontario, toujours auprès du Guardian.

“Nous voyons souvent des oiseaux entrer en collision avec une vitre et continuer à voler à une certaine distance, gravement blessés, de telle sorte qu’ils ne survivront pas plus de quelques heures”.

“Nous avons beaucoup de bâtiments existants qui tuent les oiseaux, et pas seulement les nouvelles constructions”, a-t-il encore déploré, ajoutant que les investissements dans les rénovations ou encore la fabrication de fenêtres plus respectueuses des volatiles pouvaient éviter ces morts.