11 مباراة لِاتحاد العاصمة في ظرف شهر فقط!

علي بهلولي
عندما لا يُحسن أحدهم ضبط أجندة المنافسات، سيصطدم لا محالة بِازدحام خانق للمقابلات والموسم يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وهكذا تنتظر اتحاد العاصمة 11 مباراة في ظرف شهر فقط، وقد يرتفع الرقم إلى 12 مواجهة، إذا بلغ الفريق نهائي كأس الجمهورية.
وللتوضيح: بقيت لِزملاء المهاجم أحمد خالدي ثماني مقابلات في البطولة الوطنية، ومواجهتان في نهائي كأس “الكاف”، ولقاء آخر في نصف نهائي كأس الجمهورية، الذي قد يتضاعف إلى مواجهتَين، إذا اجتاز الاتحاد عقبة شباب باتنة الجمعة المقبلة وتأهّل إلى النهائي.
ومعلوم أن “الفيفا” ضبطت تاريخ الـ 25 من ماي المقبل آخر أجل لِتنظيم المنافسات المحلية عبر أرجاء المعمورة، بِسبب قدوم تظاهرة كأس العالم.
إذا بدأ الموسم الكروي (نصفه الأوّل) بِالتأجيلات والتبريرات والتسويفات و…ستصطدم رابطة الكرة المحترفة و”الفاف” بِمثل هذا النوع من الطرق المسدودة.
وأخيرا.. أي رابطة لِكرة القدم تُجيد فنّ البرمجة، فهي محترفة. والعكس بِالعكس.

