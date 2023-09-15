12 ألفا شهريّا للمعوقين ومنحة التضامن بـ 7000 دينار

قرار الزيادة بأثر رجعي ابتداء من ماي المنصرم

قررت الحكومة زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دينار جزائري بدلا من 10 آلاف دينار جزائري، حسب ما جاء في مرسوم صدر في آخر عدد الجريدة الرسمية والمتعلق بحماية الأشـخاص المعوقين وترقيتهم، كما قررت زيادة منحة التضامن الوطني من 3 إلى 7 آلاف دينار جزائري و12 ألف دينار جزائري للذين يتقاضون 10 آلاف دينار جزائري.

وينص المرسوم في مادته المادة 2 على أن تخصص منحة مالية قدرها 12 ألف دينار شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه مائة بالمائة ويبلغ من العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل.

وتقرر منح هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من أول ماي 2023، وتعد هذه الزيادة الثانية لهذه الفئة من المجتمع، حيث استفادت سنة 2019 من زيادة معتبرة قدرت بسبعة آلاف دينار، إذ ارتفعت المنحة الشهرية من 3 إلى 10 آلاف دينار جزائري.

وتقدم هذه المنحة لجميع المعوقين بنسبة 100 بالمائة بغضّ النظر عن طبيعة الإعاقة وعمر الشخص المعوق، وستمس المنحة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة مائة بالمائة على الصعيد الوطني والذين يبلغ عددهم الإجمالي 334007 شخص.

وكان أحد النواب قد تقدم بمشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقترح فيه زيادة المنحة الشهرية للمعوقين إلى 18 ألف دينار جزائري، على اعتبار أن المنحة الشهرية الحالية الممنوحة لهذه الفئة من المجتمع لا تغطي احتياجات المعوقين، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة.

كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار زيادة منحة التضامن الوطني إلى 7 آلاف دينار جزائري شهريا، بالنسبة للمستفيدين من هذه المنحة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والتي كانت تقدر بـ3 آلاف دينار جزائري و12 ألف دينار جزائري للذين يتقاضون منحة شهرية تقدر بـ10 آلاف دينار جزائري.