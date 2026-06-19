12 ساعة فارقة… ماذا يفعل “جنود الظل” في معسكر الخضر بينما ينام الجميع؟

المطبخ يتحول إلى غرفة عمليات ووجبات طاقية مدروسة بالغرام

بينما تتجه كل الأنظار صوب المستطيل الأخضر لمتابعة النجوم والمدربين، تدور خلف الأبواب المغلقة في معسكر المنتخب الوطني بمدينة كنساس سيتي مباراة أخرى لا تقل شراسة، يقودها “جنود الظل” من طواقم طبية، خبراء تغذية، ومسؤولين لوجستيين، هؤلاء الرجال يعملون في صمت على مدار الساعة، وتحديدا في الساعات الاثنتي عشرة الفاصلة التي تسبق الموعد الكبير، لضمان وصول اللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية قبل مواجهة أبطال العالم.

أكبر التحديات التي واجهت الطاقم الطبي وخبراء الإعداد البدني منذ وصول البعثة إلى الولايات المتحدة، كانت معركة “الساعة البيولوجية” والتعامل مع فارق التوقيت الشاسع، إذ وضعت في هذا الصدد خلية ومتابعة الأداء، برنامجا دقيقا بدأ تفعيله منذ أن كانت الطائرة في الجو، عبر التحكم في إضاءة غرف اللاعبين، وتحديد مواعيد صارمة للنوم والاستيقاظ، بالإضافة إلى استخدام نظارات خاصة لضبط إفراز هرمون الميلاثونين، مما ساعد رفقاء القائد محرز على تخطي عقبة الإرهاق الذهني والبدني في وقت قياسي والتأقلم سريعا مع توقيت شرق أمريكا.

على جبهة أخرى، يتحول مطبخ مقر إقامة “الخضر” إلى خلية نحل يقودها الشيف الخاص بالمنتخب بالتنسيق مع طبيب الفريق، ففي الساعات التي سبقت مباراة الأرجنتين، تم عزل اللاعبين عن أي مأكولات قد تسبب خمولا، وركزت “الوجبات الطاقية” المصممة بدقة على الكربوهيدرات المعقدة سهلة الهضم مثل الباستا السمراء، الأرز المغلي، والبروتينات الخفيفة كصدور الدجاج المشوية، لضمان مخزون جليكوجين كاف لعضلات اللاعبين طوال تسعين دقيقة من الركض المتواصل، كما تم تزويد اللاعبين بمشروبات غنية بالإلكتروليتات والأملاح المعدنية لتعويض السوائل وتفادي التشنجات العضلية تحت الضغط العالي.

الجانب اللوجستي بدوره لم يترك مجالا للمصادفة، حيث سهر مسؤولو العتاد حتى ساعات الفجر الأولى، لتجهيز غرف تبديل الملابس في الملعب، بدءا من فحص الأحذية المناسبة لنوعية العشب، وصولا إلى أدق التفاصيل كالعطور والزيوت الخاصة بالتدليك التدفئي، إنها منظومة متكاملة تعمل بدقة الساعة السويسرية في الكواليس، لتثبت أن التفاصيل الصغيرة التي لا يراها المشجع العادي هي التي تصنع الفارق الحقيقي في المواعيد المونديالية الكبرى.