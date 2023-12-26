13 حقيقة مدهشة قد لا تعرفها عن جسم الإنسان

أودع الله سبحانه وتعالى أسرارا مدهشة في جسم الإنسان حيرت العلماء، ولاتزال محل دراسات وبحث دقيقين لإيجاد تفسير علمي وطبي لها.

ومن بين الأسرار الغريبة التي قد لا تعرفها عن جسمك:

المعدة يمكن أن تذيب شفرة الحلاقة

يحتوي حمض المعدة على درجة حموضة تتراوح بين 1 و2، هذا الرقم قوي للغاية. وفي دراسة أجريت عام 1997، وضعت قوة حمض المعدة في مواجهة مجموعة من العناصر المعدنية، منها شفرات الحلاقة التي انخفضت إلى 63٪ من كتلتها في غضون 24 ساعة.

بصمات اللسان فريدة من نوعها

يحمل لسان كل شخص نمطا فريدا من نوعه، ومن الناحية النظرية، فإن أخذ بصمة لسان شخص ما يمكن أن يتعرف عليه بنفس فعالية أصابعه.

الكبد يجدد نفسه

يمكن أن تنمو أنسجة الكبد مرة أخرى بعد تعرضها للتلف أو قيام الطبيب بإزالتها.فالكبد يقومبالتجديد الطبيعي، وعلى سبيل المثال إذا تم استئصال ما يقارب 25 بالمائة من هذا العضو، فإنهسيعيد بناء نفسه من جديد، بحسب موقع sustainhealth.

الكذب يرفع حرارة الأنف

عندما يكذب الشخص، فإنه يعاني من “تأثير بينوكيو”، وهو ارتفاع في درجة الحرارة حول الأنف وفي العضلة الحجاجية في الزاوية الداخلية للعين.

تجدد الهيكل العظمي

تتجدد خلايا النظام الهيكلي باستمرار، وفي المتوسط، ستتجدد العظام بالكامل خلال عقد من الزمن تقريبا.

بينما يبدأ التجدد في التباطؤ مع التقدم في العمر، ومع ذلك، مع استغراق عملية التجديد وقتا أطول، مما يتسبب في أن تصبح العظام أرق بشكل طبيعي.

الإنسان أطول في الصباح من الليل

عندما تستيقظ في الصباح، تكون في الواقع أطول قليلا مما كنت عليه عندما ذهبت إلى السرير، ويرجع ذلك إلى الضغط الواقع على المفاصل طوال اليوم.

فأثناء ممارسة أنشطتك، يتسبب هذا النشاط في ضغط الغضروف الموجود في العمود الفقري وهو كافٍ لدفع كل شيء إلى الأسفل.

وعندما تسترخي أثناء نومك، فإنه يخفف الضغط على أقراص العمود الفقري، مما يسمح لك بالعودة إلى طولك الكامل.

العرق عديم الرائحة

العرق ليس له رائحة،بل التفاعل مع البكتيريا الموجودة على الجلد هو الذي يسبب رائحة الجسم.

وعادة ماتحدث هذه البكتيريا بشكل طبيعي في المناطق الأكثر تعرقا في الجسم.

من المستحيل دغدغة نفسك

عندما تحاول دغدغة نفسك، يتنبأ المخيخ بالأحاسيس ويلغي استجابة الدماغ، مما يتعارض مع الاستجابة التي قد تثيرها الدغدغة في أجزاء أخرى من دماغك.

60ألف من الأوعية الدموية

إذا تم وضع الأوعية الدموية في خط مستقيم، فإن الشبكة بأكملها ستمتد إلى ما يزيد عن 60 ألف ميل.

وهذا يشمل جميع الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة، من البداية إلى النهاية.

التخلص من الجلد

وفقا للجمعية الكيميائية الأمريكية، يتخلص البشر من الطبقة الخارجية بالكامل من الجلد كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أي حوالي 500 مليون خلية جلدية يوميا.

العظام أقوى من الفولاذ

يتمتع العظم بقدر أكبر من تحمل الضغط وقوة التحمل مقارنة بقضيب من الفولاذ له نفس العرض.

أقوى عظمة في الجسم هي عظمة الفخذ، والتي يمكن أن تدعم 30 مرة وزن جسم الشخص العادي.

اللعاب يكفي لملء حوضين

ينتج الإنسان العادي أكثر من 20 ألف لتر من اللعاب طوال حياته، وهذا يكفي لملء حوضي سباحة ممتلئين بالبصاق.

البشر “يتوهجون”

وجدت الأبحاث أن جسم الإنسان ينبعث منه الضوء المرئي، ولكن نظرا لأنه أقل كثافة بحوالي ألف مرة من المستويات التي يمكن للعين البشرية رؤيتها، فهو غير “مرئي” عمليا، وفقا لموقع bestlifeonline.