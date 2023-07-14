14 حالة غرق في شواطئ 8 ولايات يوم الجمعة

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغرق إلى 14 حالة يوم الجمعة.

وأفاد بيان للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”. عن تسجيل 14 حالة غرق في الشواطئ إلى غاية الساعة السادسة مساءً من يوم الجمعة.

وحسب البيان، انتشلت ذات المصالح جثث 10 حالات منهم: 3 غرقى بولاية سكيكدة، غريقين في كل من مستغانم وجيجل، غريق بولايات وهران، بومرداس، وهران، بجاية.

كما تتواصل عملية البحث عن 4 غرقى منهم: 3 بولاية بجاية وغريق بولاية تيزي وزو، يضيف البيان.