15 نصيحة عملية لتسريع شحن الهاتف الذكي

تفقد أجهزة الهاتف الذكي قدرتها على الشحن السريع بعد فترة من الاستخدام، وغالبا ما تُوجه أصابع الاتهام للشاحن، بينما هناك أسباب أخرى تقف خلف ذلك.

من خلال هذا المقال، سنتعرف على العديد من الأسباب التي تبطئ عملية الشحن، مع عرض نصائح عملية لتجنب هذه المشكلة.

إغلاق الهاتف

يجب إغلاق الهاتف أثناء الشحن،فمن خلال تقليل عدد المهام التي يقوم بها هاتفك في نفس الوقت، ستسمح بعملية الشحن بشكل أسرع.

توصيله بمقبس الحائط

للاستفادة من تدفق التيار الكهربائي نحو الشاحن بشكل قوي، يجب توصليه مباشرة بمقبس الكهرباء، بدل استخدام منفذ USB الموجود على كمبيوتر محمول أو مكتبي، فاستعمال الكمبيوتر لشحن الهاتف المحمول يكون أبطأ.

تفعيل الشحن السريع

يقوم وضع الشحن السريع بزيادة الطاقة المرسلة إلى البطارية لتسريع عملية الشحن، لذلك قم بتفعيل هذه الخاصية إذا كانت متوفرة في هاتفك.

عدم استعمال شاحن لاسلكي

تعتبر أجهزة الشحن اللاسلكية مريحة للغاية، ولكنها لا توفر أعلى السرعات وذلك لأنها أقل كفاءة بكثير من الشاحن العادي، وفقا لموقع howtogeek.

إغلاق التطبيقات الخلفية

تأكد من تحديث نظام التشغيل وتطبيقاتك إلى أحدث الإصدارات، حيث قد تحتوي هذه التحديثات على تحسينات لأداء البطارية وعملية الشحن.

كما يستحسن إغلاق التطبيقات الخلفية التي تستهلك طاقة الهاتف أثناء شحنه.

تغيير الشاحن

افحص الشاحن الخاص ولاحظ ما إذا كانت هناك أي علامات على التآكل أو شقوق أو انحناءات أو خدوش أو تلف لأن ذلك يتسبب في إبطاء عملية الشحن.

تعطيل ماسح البصمات

إذا كان هاتفك يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أو ميزة التعرف على الوجه، فإن تعطيلها أثناء الشحن يمكن أن تساعد في توفير طاقة البطارية.

تنظيف منفذ الشحن

أحد الأسباب الأكثر شيوعا لبطء شحن البطارية هو اتساخ منفذ شحن الهاتف الذكي، لذلك يجب تنظيفه بفرشاة صغيرة.

إصلاح منفذ الشحن

إذا تآكل منفذ الشحنفإن ذلك يتسبب في شحن البطارية بشكل أبطأ، لذلك يمكن الاستعانة بفني لاستبداله أو اشتراء هاتف جديد، بحسب موقع androidauthority.

تشغيل وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة عند الشحن لأن ذلك سيؤدي إلى إيقاف تشغيل ميزات الاتصال الأخرى، مما يقلل الحمل النشط على الهاتف ويؤدي إلى شحنه بسرعة.

وضع توفير الطاقة

يعمل وضع توفير الطاقة على تقييد العمليات الخلفية وميزات الاتصال مما يقلل الاستهلاك ويزيد من سرعة الشحن الصافي.

عدم استخدامه أثناء الشحن

لزيادة سرعة الشحن، تأكد من عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الشحن بشكل كبير أثناء تسخين الجهاز أيضا.

استخدام كود تسريع الشحن

يمكنك استخدام كود تسريع الشحن لمساعدتك على شحنه في وقت وجيز، وهو * # 9900 #، ولكنه هذا الكود لا يتلاءم مع جميع الأجهزة.

إيقاف الشحن الأمثل

يركز الشحن الأمثل على الحفاظ على صحة البطارية من خلال التحكم الذكي وجدولة الشحن بناء على استخدامك.

وإذا كان هاتفك يحتوي على هذه الميزة، فيجب تعطليه أثناء شحن هاتفك، لأنه السبب وراء استغراق الهاتف وقتا طويلا للشحن.

تجنب درجات الحرارة المرتفعة

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إتلاف البطارية وتقليل عمرها أيضا. لذلك، عندما يبدأ الهاتف في التسخين، فإنه يحاول تلقائيا إبطاء عملية الشحن لإعادة درجة الحرارة إلى المستوى الأمثل.

من أجل ذلك، قم بإزالة علبة الجهاز واحتفظ به في منطقة جيدة التهوية أثناء الشحن، وفقا لموقع gadgetstouse.