1,5 million de touristes étrangers ont visité l’Algérie

Lors de cette rencontre regroupant des cadres de l’administration centrale et les directeurs du tourisme et de l’artisanat des différentes wilayas, des exposés sur le bilan de la saison estivale 2023 dans les wilayas côtières sera présenté et un débat aura lieu sur différents aspects liés à cette saison estivale et les perspectives de préparation de la prochaine saison.

S’exprimant à cette occasion, M. Didouche a fait savoir que l’Algérie avait enregistré près de 1,5 million de touristes étrangers entre janvier et août 2023, soulignant que les wilayas du Sud avaient enregistré 26.000 touristes étrangers, 2.500 d’entre eux ayant bénéficié des procédures d’octroi du visa sur place.

Plus de 140 millions d’estivants ont fréquenté les plages (437 autorisées) cette saison, a-t-il poursuivi, faisant état de l’entrée en service de 47 établissements hôteliers à travers les différentes wilayas du pays.