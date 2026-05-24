18 دولة من بينها الجزائر تدين إقدام إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة في القدس

أدان وزراء خارجية 18 دولة من بينها الجزائر، بـ”أشد العبارات” الخطوة “غير القانونية والمرفوضة” المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

وشدد الوزراء الموقعون على البيان المشترك اليوم الأحد، 24 ماي، على أن هذا الفعل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

كما أكد الوزراء “رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.”

وشددوا على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ووقع على البيان كل من الجزائر، والسعودية، وقطر، ومصر، والاردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وعمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، وبنغلاديش.