20 شركة بولندية ترغب بالاستثمار في الجزائر

عبَّر مستثمرون بولنديون عن اهتمامهم بالإستثمار في الجزائر في عدة قطاعات، بالأخص الفلاحة، الصناعات الغذائية، وكذا الطاقات المتجددة وذلك خلال لقاء اليوم، الأحد 21 أفريل، جمعهم بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فاللقاء جمع الوكالة مع الوفد البولندي المتكون من 20 شركة، تنشط أساسا في قطاعات الفلاحة، الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال كلمته أن الجزائر “تقدم مزايا تنافسية كبيرة، لاسيما من ناحية أسعار عوامل الإنتاج (الطاقة واليد العاملة)، وكذا كونها بوابة للسوق الإفريقي وحتى الأوروبي”، وهو ما يجعل منها “بوابة حقيقية للقيام باستثمار ناجح”.

وهذا ما سمح للوكالة بتسجيل 118 مشروع استثماري متعلق بالأجانب، وهذا منذ بداية نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية مارس 2024.

كما أشار عمر ركاش إلى إبداء شركات بولندية رغبة في القيام “باستثمارات هامة” في الجزائر.

أما المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسفارة بولندا بالجزائر، إيفا نييميير بافلوفسكا، فأكدت في كلمتها أن العمل جار لبعث استثمارات بولندية في الجزائر، لاسيما في مجالات الفلاحة، المواد الغذائية، التعليب والطاقات المتجددة.

بافلوسكوفا أكدت استعداد الشركات البولندية للمساهمة في رفع صادرات الجزائر، خاصة نحو الدول الإفريقية.

كما أشارت إلى أن بولندا ستكون حاضرة في الصالون المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو”، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، وكذا في الصالون الدولي للاستثمار الإفريقي بولاية الوادي، المنظمين من 22 إلى 25 أفريل الجاري.

أما ممثل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، ماسيج كلوساك، فأوضح من جانبه أن اهتمام الجزائر بتطوير قطاعي الفلاحة والطاقات المتجددة، جذب اهتمام شركات بولندية تنشط في إنتاج الآلات الفلاحية، الأسمدة، والألواح الشمسية.