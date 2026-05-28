2027 قد تكون السنة الأكثر حرارة في التاريخ

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

يتوقع أن تستمر متوسطات درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما جاء في تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويرجّح التقرير أن تتراوح متوسطات درجات الحرارة السنوية العالمية القريبة من سطح الأرض، خلال الفترة 2026-2030 ما بين 1.3 درجة مئوية و1.9 درجة مئوية فوق متوسط الفترة الممتدة ما بين عامي 1850-1900.

وحذر التقرير كذلك من أنه من المرجح بنسبة 86 بالمئة، أن تتجاوز إحدى السنوات ما بين عامي 2026 و2030، عام 2024. لتصبح السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في السجل المناخي.

كما أنه من المرجح جدا، بنسبة احتمال 91 بالمئة، أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة مؤقتا حاجز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات متوسط ​​الفترة ما بين عامي 1850-1900، وذلك لمدة عام واحد على الأقل خلال الفترة ما بين 2026 و2030.

وقال الدكتور ليون هيرمانسون المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، إنه من المتوقع حدوث ظاهرة “النينيو” بحلول نهاية عام 2026، مما يعزز احتمالات أن يكون عام 2027، هو العام الذي سيحطم الرقم القياسي التالي.