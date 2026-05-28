-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

2027 قد تكون السنة الأكثر حرارة في التاريخ

الشروق أونلاين
  • 295
  • 0
2027 قد تكون السنة الأكثر حرارة في التاريخ
أرشيف
تعبيرية

يتوقع أن تستمر متوسطات درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما جاء في تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويرجّح التقرير أن تتراوح متوسطات درجات الحرارة السنوية العالمية القريبة من سطح الأرض، خلال الفترة 2026-2030 ما بين 1.3 درجة مئوية و1.9 درجة مئوية فوق متوسط الفترة الممتدة ما بين عامي 1850-1900.

وحذر التقرير كذلك من أنه من المرجح بنسبة 86 بالمئة، أن تتجاوز إحدى السنوات ما بين عامي 2026 و2030، عام 2024. لتصبح السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في السجل المناخي.

كما أنه من المرجح جدا، بنسبة احتمال 91 بالمئة، أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة مؤقتا حاجز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات متوسط ​​الفترة ما بين عامي 1850-1900، وذلك لمدة عام واحد على الأقل خلال الفترة ما بين 2026 و2030.

وقال الدكتور ليون هيرمانسون المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، إنه من المتوقع حدوث ظاهرة “النينيو” بحلول نهاية عام 2026، مما يعزز احتمالات أن يكون عام 2027، هو العام الذي سيحطم الرقم القياسي التالي.

مقالات ذات صلة
فيديو من كينيا.. حريق يلتهم مهجعا للفتيات ويسفر عن مأساة

فيديو من كينيا.. حريق يلتهم مهجعا للفتيات ويسفر عن مأساة

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف: هكذا تم اغتيال قيادات إيران!

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف: هكذا تم اغتيال قيادات إيران!

الحجاج يرمون الجمرات في منى.. ومعلومات هامة عن أيام التشريق

الحجاج يرمون الجمرات في منى.. ومعلومات هامة عن أيام التشريق

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء تصعيد العدوان على لبنان

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء تصعيد العدوان على لبنان

أكثر من 1.7 مليون حاجّا وحاجّة عام 1447ه

أكثر من 1.7 مليون حاجّا وحاجّة عام 1447ه

“تجنيد مرتزقة كولمبيين في السودان”.. تحقيق دولي جديد يفضح إجرام الإمارات

“تجنيد مرتزقة كولمبيين في السودان”.. تحقيق دولي جديد يفضح إجرام الإمارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد