… 22 ألف مناصر مع الخضر

لمتابعة لقاء المنتخبين الجزائري والكاميروني بملعب تشاكر

أكدت مصادر مقربة لــ”الشروق”، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقدم رسميا، بطلب إلى اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل السماح بدخول 35 ألف مناصر لمتابعة لقاء العودة بين المنتخبين الجزائري ونظيره الكاميروني، الذي يدخل في إطار مباراة العودة الفاصلة والمؤهلة إلى مونديال قطر.

وكانت الكاف قد برمجت مباراة العودة بين الخضر والمنتخب الكاميروني يوم 29 مارس، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، علما أن مباراة الذهاب ستجرى بملعب جابوما يوم 25 مارس بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

وبحسب مصدر “الشروق”، فإن “الفاف” تنتظر الرد من “الكاف” في الساعات القادمة، ومن المنتظر أن تسمح الكاف بحضور 22 ألف مناصر في المباراة، أي حوالي 60 بالمائة من الطلب المقدم، وقد شرعت لجنة خاصة بالتحضير لهذه المواجهة المهمة للخضر، حيث عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين اللجان المختصة من أجل أن تلعب المقابلة في أحسن الظروف.

وعن ثمن تذاكر الدخول إلى الملعب، قال مصدر “الشروق”، إنها لن تتجاوز مبلغ 300 دج، وسيتم طبعها وفق تقنية متطورة، يصعب تزويرها، حيث كانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت أنه سيتم إيداع شكوى لدى الجهات الرسمية المختصة، بخصوص تزوير تذاكر المباريات المقبلة للمنتخب الجزائري وبيعها أيضا بصفة غير قانونية في السوق الموازية، وأن الغرض من إيداع الشكوى، هو تحريك الجهات المختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة، لكشف الأطراف التي تقف رواء تلك التصرفات، التي وصفتها وزارة الشباب والرياضة بالإجرامية.

ومثلما جرت عليه العادة، من المنتظر أن تسخر المديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانيات لتأمين مباراة لقاء العودة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الكاميروني بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، حيث ستضع كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام من خلال تسخير فرق شرطية راكبة وأخرى راجلة للسهر على توفير السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات قبل، وأثناء وبعد المباراة، لضمان الانسيابية المرورية عبر كل الطرق المؤدية إلى ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة ومحيطه، وكذلك عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية، إلى جانب تأمين الفضاءات المخصصة لركن السيارات.