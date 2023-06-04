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22 ولاية جزائرية زارتها السفيرة الأمريكية منذ قدومها للجزائر

الشروق أونلاين
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22 ولاية جزائرية زارتها السفيرة الأمريكية منذ قدومها للجزائر
السفيرة الأمريكية لدى الجزائر

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، 22 ولاية جزائرية منذ قدومها للجزائر وتعينيها كسفيرة لأمريكا.

ونشرت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبّر “فيسبوك”، زيارة السفيرة أوبين صباح الأحد، إلى ولاية سكيكدة، شرقيّ الجزائر.

وكتبت السفارة في منشورها أن ولاية سكيكدة تعد الولاية رقم 22 التي تزورها السفيرة الأمريكية منذ بداية عملها بالجزائر شهر فيفري من سنة 2021.

وأعجبت إليزابيث مور أوبين بجمال ولاية سكيكدة الساحلية، حيث جاء في منشور السفارة: “لقد أحبت جمال سطورة، وتاريخ وثقافة المدينة، وبالطبع فطيرة الفراولة اللذيذة و”لابيتز”!، وأتبعتها بصور خاصة للسفيرة الأمريكية.

يذكر أنّ أوبين جاء قرار تعيينها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفاّ للمنتهية مهامه جون ديروشر الذي أعلن عن نهاية مهامه في 24 أوت 2021.

وصادق الكونغرس الأمريكي على تعيين إليزابيث مور أوبين سفيرة للولايات المتحدة لدى الجزائر يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، وبدأت مهامها بصفة رسمية مطلع فيفري 2022.

كما شغلت السفيرة الأمريكية أوبين من قبل تعينيها، منصب نائب رئيس البعثة في الجزائر من 2011 إلى 2014.

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