23 لاعبا و3 حراس مرمى… قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال

الفاتح من جوان المقبل آخر أجل لإرسال القوائم إلى "الفيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الجدول الزمني الرسمي الخاص بإعداد قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري جوان وجويلية، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وأوضح الاتحاد الدولي، أن يوم 11 ماي المقبل سيكون الموعد النهائي لتقديم القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة، على أن تتضمن هذه القوائم ما بين 35 و55 لاعبا، بما يمنح الأجهزة الفنية مساحة واسعة لاختيار العناصر المناسبة وتجربة البدائل قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

في حين، حدد الاتحاد الفترة الممتدة من 25 ماي إلى الأول من جوان المقبل، لتقديم القوائم النهائية التي يتراوح تعدادها ما بين 23 إلى 26 لاعبا، بينهم 3 حراس مرمى.

وأكد الاتحاد أن أي تعديلات على القوائم الرسمية بعد هذا الموعد لن تكون مسموحة بشكل طبيعي، باستثناء الحالات المتعلقة بالإصابات الخطيرة، والتي تتطلب تقارير طبية معتمدة وموافقة من اللجنة المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت الهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية، إلى أن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة تهدف إلى منح المنتخبات أكبر قدر من الاستعداد الفني والبدني قبل انطلاق المنافسات وضمان أعلى درجات الجاهزية للبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 جوان المقبل، وسط ترقب عالمي كبير للنسخة الموسعة التي تعد الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.