28e SILA: Lancement de la 2e édition du prix “Mon Premier Livre” dédié aux jeunes

Le lancement de la deuxième édition du Prix “Mon Premier Livre”, dédié aux jeunes auteurs a été annoncé, dimanche par le Commissariat du 28e Salon international du livre d’Alger (SILA), prévu du 29 octobre au 8 novembre prochains au Palais des Expositions des Pins maritimes à Alger, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce prix concerne “les premières publications des jeunes auteurs âgés de moins de 35 ans, publiées au cours de l’année 2025, dans le genre romanesque et dans les deux langues nationales, l’arabe et le tamazight, ainsi que dans les langues étrangères (anglais et français uniquement)”, précise le communiqué.

Cette distinction vise “à promouvoir la proximité avec le livre, stimuler l’écriture et la créativité, encourager à la lecture dans différentes langues et mettre en valeur la créativité des jeunes talents en récompensant les œuvres littéraires et romanesques singulières et originales”, ajoute le communiqué.

Cette distinction valorise également “l’identité imprégnée de l’héritage culturel national dans ses diverses dimensions, tout en s’ouvrant aux dimensions humaines et esthétiques de l’écriture universelle”, souligne encore la même source.

Les candidatures sont ouvertes à “tout auteur de nationalité algérienne, aux éditeurs algériens établis en Algérie, aux publications à compte d’auteur détentrices du numéro de dépôt légal (ISBN) dûment délivré par la Bibliothèque Nationale d’Algérie, avec l’impératif pour toute œuvre proposée à la compétition, de n’avoir participé auparavant à aucun autre concours littéraire, en Algérie ou à l’étranger et n’avoir jusque-là obtenu aucune distinction”, peut-on encore lire dans le communiqué.

Chaque candidat doit envoyer ou déposer (5) copies papier de son livre publié au siège de la Commission du Salon international du livre d’Alger (SILA), située à l’Entreprise Nationale des Arts Graphiques, Zone Industrielle, Route C, Réghaïa – Alger-Centre et “envoyer une copie électronique dudit livre à l’adresse e-mail, : prix.kitabi1@sila.dz“.

La date limite de dépôt des candidatures est fixé au 26 du mois en cours, indique le communiqué, ajoutant que les propositions retenues seront examinées par un jury composé de cinq personnalités culturelles et littéraires.

Le Prix du concours “Mon premier livre” est doté de la somme de trois cent mille dinars algériens (300.000.00 DA), il sera décerné au (à la) lauréat (e) lors de la tenue du 28e SILA.