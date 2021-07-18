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رياضة

3 أندية أوروبية تتنافس لِانتداب بولحية

علي بهلولي
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3 أندية أوروبية تتنافس لِانتداب بولحية

تتنافس ثلاثة أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن الدولي الجزائري يُصرّ على الرّحيل هذه الصائفة.

ويوجد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ضمن لائحة الفرق التي ترغب في الاستفادة من خدمات بولحية هذه الصائفة، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأحد. التي لم تكشف عن هُوِّيتَي الناديَين الآخرَين من إيطاليا وإسبانيا.

وتشترط إدارة نادي ماتز استلام مبلغ لا يقلّ عن 4.5 مليون أورو، نظير تسريح فريد بولحية هذه الصائفة بِصفة نهائية.

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