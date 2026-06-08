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رياضة

3 أندية تتنافس لِانتداب قبال

الشروق أونلاين
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3 أندية تتنافس لِانتداب قبال

ترغب ثلاثة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال صانع الألعاب إيلان قبال (27 سنة) يرتدي زي نادي باريس الفرنسي، حتى صيف 2028.

وتتمثّل أسماء هذه الأندية في: مرسيليا وبرينتفورد وإبستويتش تاون. وفقا لِتقرير نشره الموقع الفرنسي “توب ميركاتو”، الإثنين.

وكان قبال قد نال مؤخّرا جائزة أحسن لاعب في نادي باريس الفرنسي، نسخة 2025-2026.

واحتلّ فريق مرسيليا الفرنسي في المركز الـ 5 للائحة ترتيب البطولة، وسيخوض منافسة الدوري الأوروبي طبعة 2026-2027. وشغل نادي برينتفورد المركز الـ 9 في جدول ترتيب “البريمرليغ”. وتموقع إبستويتش تاون وصيفا في بطولة الدرجة الثانية وصعد إلى القسم الأول الإنجليزي.

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