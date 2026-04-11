30 بالمائة تخفيضات.. الجوية الجزائرية تكشف عن عرض استثنائي للجالية!

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق عرض ترويجي خاص موجّه للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، يتضمن تخفيضا بنسبة 30 بالمائة على أسعار التذاكر نحو مختلف الوجهات الدولية.

ويحمل العرض رمزا ترويجيا بعنوان “DJALIA”، في إشارة واضحة إلى أفراد الجالية، حيث يمتد لفترة محدودة تقدر بأسبوع واحد ، ما يمنح المسافرين فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة خلال موسم الصيف.

وأوضحت الشركة أن فترة السفر المعنية بهذا العرض تمتد من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهي الفترة التي تشهد عادةً إقبالًا كبيرًا من أفراد الجالية على العودة إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

أما بخصوص فترة اقتناء التذاكر، فقد حُددت من 12 أفريل على الساعة التاسعة صباحًا إلى غاية 19 أفريل عند منتصف الليل، مع دعوة الزبائن إلى الحجز المسبق لضمان الاستفادة من العرض قبل نفاد المقاعد.

ويأتي هذا العرض في سياق مساعي الخطوط الجوية الجزائرية لتعزيز ارتباط الجالية بوطنها الأم، وتسهيل تنقلها خلال الفترات ذات الطلب المرتفع، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف.