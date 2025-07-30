340 ألف طالب يؤكدون تسجيلاتهم الجامعية

بنسبة 92.75 بالمئة من ناجحي بكالوريا 2025

وصل عدد المسجلين، بعد انتهاء مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية، إلى حوالي 340831 طالب، أي بنسبة 92.75 بالمئة من مجموع الناجحين في بكالوريا 2025.

وقال عبد الجبار داودي، المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي، إن عدد المقاعد البيداغوجية سيصل، في الدخول الجامعي 2025-2026، إلى نحو مليون و900 ألف طالب، مضيفا أن عدد الطلبة الجدد المسجلين في نهاية مرحلة تأكيد التسجيلات مساء 29 جويلية الجاري وصل إلى 340831 طالب، والذين سيتعرفون على توجيهاتهم النهائية مساء 5 أوت المقبل.

وبعد تعرف الناجحين على نتائج توجيهاتهم، بإمكانهم دفع مستحقات التسجيل إلكترونيا باستخدام البطاقة “الذهبية” وهذا في الفترة من 10 إلى 15 أوت الداخل، حيث أن عملية الولوج للمنصة ستكون وفقا للتاريخ والموعد المحدّد لكل طالب في شهادة التوجيه.

أما في حال توجيه المسجلين لرغبة غير موجودة في بطاقة الرغبات، فستمنحهم الوزارة فرصة ثانية في الفترة من 6 إلى 8 أوت 2025 لإدراج بطاقة رغبات جديدة باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق، لتتم المعالجة الآلية للرغبات وتعلن عن نتائج التوجيه يوم 11 أوت مساء، وبهذا، ستبرمج مرحلة دفع الرسوم الإلكترونية من 13 إلى 15 أوت لتصبح التسجيلات نهائية بمجرد دفع حقوق التسجيل وفقا للتاريخ المحدّد لكل طالب في وثيقة توجيهه.