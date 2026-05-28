360 طفلا و84 أسيرة يقضون عيد الأضحى في سجون الاحتلال

يحلّ عيد الأضحى المبارك على 360 طفلا و84 امرأة فلسطينيين، بعيدا عن أسرهم في سجون الاحتلال. من بين 9400 معتقلا آخرين.

جاء هذا في بيان لرئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، قال فيه إن “عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 360 طفلًا، من بينهم ثلاث طفلات، إضافة إلى 84 أسيرة”.

“وبين هؤلاء الأسيرات عشرات الأمهات اللواتي اختطفهن الاحتلال من بين أطفالهن وعائلاتهن، وحرم أبناءهن من دفئهن وحقهم الطبيعي في الحياة الآمنة”، يقول البيان.

متابعا أن “الاحتلال يواصل حرمان أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، من حريتهم وحياتهم الإنسانية، في ظل تصاعد نهجه الإبادي المنظم”.

قبل أن يضيف أن “الاحتلال يستهدف الأسرى بصورة غير مسبوقة، عبر منظومة متكاملة من التعذيب والقمع والتنكيل الممنهج”.

وهو ما أدى إلى “استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل، منذ بدء حرب الإبادة. وقد أُعلنت هويات 89 منهم حتى اليوم”.

وكشف البيان أيضا أن “الأسرى الفلسطينيين يواجهون يوميًا واحدة من أبشع صور الإبادة المستمرة. حيث تُمارَس بحقهم:

سياسات التجويع والتعذيب والحرمان والإذلال بصورة ممنهجة،

إلى جانب الاعتداءات الجنسية، بما فيها جرائم الاغتصاب،

فضلًا عن حملات القمع الوحشية التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة”.

كما أوضح أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان عائلات الأسرى من زيارتهم، في “محاولة لقطعهم عن العالم وعزلهم نفسيًا وإنسانيًا”.