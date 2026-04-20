-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول
رياضة

4 لاعبين من اتحاد العاصمة ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي كأس “الكاف”

عمر سلامي
  • 481
  • 0
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

ضمت التشكيلة المثالية لمبارتي إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، 4 لاعبين من اتحاد العاصمة، ولاعبا واحدا من شباب بلوزداد.

وتواجد ضمن التشكيل المثالي كل من الحارس أسامة بن بوط، والمدافع دهيري، وأحمد خالدي، وتندونغ.

كما ضمت التشكيلة الظهير الأيسر لشباب بلوزداد نوفل خاسف، و 5 لاعبين من الزمالك المصري، وكوني من أولمبيك آسفي.

وسينشط كل من نادي الزمالك المصري واتحاد العاصمة نهائي كأس “الكاف”، حيث تأهل الأول على حساب شباب بلوزداد، والثاني أمام أولمبيك آسفي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد