4 لاعبين من اتحاد العاصمة ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي كأس “الكاف”

ضمت التشكيلة المثالية لمبارتي إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، 4 لاعبين من اتحاد العاصمة، ولاعبا واحدا من شباب بلوزداد.

وتواجد ضمن التشكيل المثالي كل من الحارس أسامة بن بوط، والمدافع دهيري، وأحمد خالدي، وتندونغ.

كما ضمت التشكيلة الظهير الأيسر لشباب بلوزداد نوفل خاسف، و 5 لاعبين من الزمالك المصري، وكوني من أولمبيك آسفي.

وسينشط كل من نادي الزمالك المصري واتحاد العاصمة نهائي كأس “الكاف”، حيث تأهل الأول على حساب شباب بلوزداد، والثاني أمام أولمبيك آسفي.