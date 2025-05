4 individus placés en détention provisoire pour spéculation sur la vente de véhicules de fabrication locale

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République près le Tribunal de Bir Mourad Raïs informe l’opinion publique que, suite à une publication sur la plateforme électronique Ouedkniss contenant des photos montrant plus d’un véhicule de type Fiat Doblo Panorama 2025, et dont l’auteur propose une voiture à la vente au prix exorbitant de 505 millions de centimes, une enquête préliminaire a été ouverte, qui s’est soldée par l’arrestation d’un concessionnaire agréé auprès de la marque Fiat répondant aux initiales (S.A.), et des prévenus (D.CH), (N.A.M.A.) et (S.S)”, a précisé la même source.

“Le 8 mai 2025, les concernés ont été présentés devant le parquet de la République et ont été poursuivis selon les procédures de comparution immédiate pour spéculation illicite avant le report de l’affaire, en ordonnant le placement des accusés en détention provisoire”, conclut le communiqué.