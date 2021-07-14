50 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى

الغلق الإداري وغرامات مالية للمخالفين

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار عن تسخير أكثر من 50 ألف تاجر ومتعامل اقتصادي لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى مشددا على ضرورة احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها هذا الأربعاء بمقر الجمعية أن أهم النشاطات المعنية بنظام المداومة خلال يومي العيد محلات بيع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمخابز والمطاحن.

وأكد على ضرورة احترام التجار لتدابير الوقاية من جائحة كوفيد 19 منها التعقيم اليومي ولبس الأقنعة الواقية واحترام التباعد الاجتماعي مركزا على أهمية لجوء المواطنين للتلقيح الذي يعد أفضل وسيلة للقضاء على هذا الوباء.

من جهته، كشف ممثل عن وزارة التجارة كمال خداش على أنه من أبرز العقوبات التي تنتظر التجار المخالفين لنظام المداومة الغلق الإداري ودفع غرامات مالية، مشيرا إلى أنه خلال عيد الفطر تم تسجيل 99 بالمائة نسبة استجابة لنظام المداومة من قبل التجار.

وستكشف وزارة التجارة عن القائمة النهائية للتجار المعنيين بالمداومة وذلك عبر مديرياتها الولائية.