5G en Algérie: le président Tebboune donne son feu vert

Télécommunications

L’Algérie fait un pas décisif dans le domaine des télécommunications avec l’approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le déploiement de la 5G, en ordonnant un approfondissement des études relatives à cette technologie et soulignant ainsi l’importance d’une préparation rigoureuse pour ce projet d’envergure.

En effet, le président de la République a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue lundi dernier, un approfondissement des études relatives au réseau mobile de cinquième génération (5G).

Cette décision stratégique souligne l’engagement des hautes autorités du pays à assurer un déploiement de la 5G qui soit non seulement technologiquement avancé mais également viable et bénéfique économiquement pour le pays. L’objectif principal est de garantir que l’opération soit “intégrée et efficace selon tous les critères technologiques et financiers”, comme l’a précisé le communiqué du Conseil des ministres.

Dans cette optique, la démarche vise à tirer le meilleur parti des avantages de la 5G sur le développement et l’accompagnement du système économique national tout en offrant aux citoyens les meilleurs services technologiques disponibles.

Cette annonce fait suite à une communication lors de la réunion du gouvernement du 19 mars 2025, qui avait déjà mis en avant les préparatifs du projet de lancement des réseaux mobiles 5G.

A cette occasion, le rôle de la 5G avait été souligné comme “un levier clé du développement économique et industriel en Algérie”, capable d’améliorer significativement l’accès aux services publics numériques et d’accélérer la transformation numérique du pays.

Ainsi, l’arrivée prochaine de la 5G en Algérie est considérée comme une véritable révolution technologique. Avec ses débits ultra-rapides, sa latence réduite et sa capacité de connectivité de masse, elle représente une avancée majeure pour les infrastructures numériques.

La 5G est appelée à ouvrir la voie à des applications stratégiques novatrices dans des secteurs vitaux, tels que l’agriculture, l’industrie, la santé, le transport et l’enseignement.

Dans cette perspective, l’adoption de la 5G est considérée comme un moteur essentiel pour positionner l’Algérie comme un hub régional dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

En effet, elle devrait stimuler l’économie nationale et l’innovation, notamment dans des domaines tels que l’Internet des Objets (IoT), l’Intelligence Artificielle (IA) et les villes intelligentes.

De plus, le déploiement de la 5G est également attendu pour créer de nouvelles opportunités d’emploi, renforcer l’infrastructure numérique existante, améliorer la compétitivité industrielle et répondre à la demande croissante de connectivité.

Pour garantir une transition réussie, le déploiement de la 5G se fera de “manière progressive”, assurant ainsi “la pérennité financière des opérateurs et optimisant les coûts liés aux investissements nécessaires” pour cette transition technologique majeure.