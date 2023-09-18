6 آلاف متضرر من حرائق الغابات هذه الصائفة

كشف مندوب المخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية عبد الحميد عفرة، الإثنين، تسجيل قرابة 6 ألاف متضرر من حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر خلال هذه الصائفة.

وصرّح عبد الحميد عفرة للإذاعة الجزائرية قائلاً: “تسجيل ما يقارب الـ6 ألاف متضرر جراء الحرائق التي اندلعت في ظل سياق مناخي استثنائي. لم تعرف الجزائر مثله منذ بداية القياسات الحرارية”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “أصبح من الضروري التعامل مع هذه التغيرات المناخية التي أصبحت تمس كل العالم بما فيها الجزائر”.

وتابع المسؤول ذاته “خطر حرائق الغابات يمكن التنبؤ به، وبأن هذه الحرائق في الجزائر سببها العنصر البشري بطريقة عمدية أو غير عمدية”.

من جهته، كشف عفرة أن المخطط الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها يرتكز على 3 مراحل أساسية:

المرحلة الأولى: “يتم التركيز على التدابير الوقائية للإنذار المبكر، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشريات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر. بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار”.

المرحلة الثانية: “تتمثل في تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز أحدث الوسائل والمعدات خاصة الجوية، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع”.

المرحلة الثالثة: “تعرف بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين”.