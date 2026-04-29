6 عادات سيئة يجب تجنبها بعد السادسة مساءً!

يمارس الكثير منا عادات روتينية بعد السادسة مساء قد تبدو عادية وغير ضارة، لكنها قد تُساهم في الواقع في تدهور الصحة على المدى الطويل.

ووفقا لدراسة طبية، فإن الأشخاص الذين كان موعد عشاءهم غير منتظم كانت لديهم زيادة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية النزفية بنسبة 44% مقارنة بمن يتناولون العشاء بانتظام قبل الساعة 8 مساءً، وفقا لموقع pubmed.

لماذا تُعدّ فترة المساء أكثر أهمية؟

يعمل جسمك وفق ساعات بيولوجية داخلية، إيقاعات يومية تُحدد متى تُرمم الأعضاء، وتتغير الهرمونات، وينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

بحلول المساء، يتوقع هذا النظام أن يهدأ. عندما نخالف هذا الإيقاع بالطعام أو الضوء أو التوتر أو المنبهات، فإننا نتداخل مع العمليات المصممة لحماية الجهاز القلبي الوعائي.

تظهر الأبحاث باستمرار أن اضطراب الأمسيات يُساهم في زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وضعف استقلاب الجلوكوز، وحتى تراكم الترسبات مع مرور الوقت، حسب موقع integrative-psych.

ماهي هذه العادات؟

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

تخضع وظائف التمثيل الغذائي لإيقاعات الساعة البيولوجية. في المساء، تنخفض حساسية الأنسولين، ويصبح الجسم أقل كفاءة في معالجة الجلوكوز والدهون. ترتبط الوجبات المتأخرة بارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، واضطراب استقلاب الدهون، وزيادة الإشارات الالتهابية.

الإضاءة العلوية الساطعة ومصابيح LED

يؤدي التعرض للضوء الساطع ذي اللون الأزرق الغني بعد غروب الشمس إلى تثبيط إفراز الميلاتونين.

يلعب الميلاتونين دورا في تنظيم النوم، والتحكم في ضغط الدم، ونشاط مضادات الأكسدة في الجهاز القلبي الوعائي.

ربطت الدراسات بين التعرض للضوء ليلا وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واضطراب أنماط ضغط الدم الطبيعية ليلًا.

مشاهدة برامج مشحونة بالتوتر

لا يدرك جهازك العصبي أنه مجرد برنامج. سواء أكان نقاشا سياسيا، أو انهيارا عاطفيا في برنامج تلفزيون الواقع، أو مباراة فاصلة حاسمة، فإن التوتر النفسي يُنشّط الجهاز العصبي الودي، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

التمارين الرياضية المُكثفة

تُبقي التمارين الشاقة في وقت متأخر من الليل مستويات الكورتيزول مرتفعة، مما يُؤخر انتقال الجسم من حالة التأهب القصوى إلى حالة الراحة والتعافي.

وهذا بدوره يُؤخر بدء النوم، ويرفع معدل ضربات القلب أثناء الليل، ويُقلل من تقلب معدل ضربات القلب (وهو مؤشر هام على مرونة القلب والأوعية الدموية).

المحادثات المشحونة عاطفيا

للغضب والضغط النفسي عواقب وخيمة على صحة القلب والأوعية الدموية. فالضغط الحاد يرفع مستوى الكورتيزول، ويقلل من تقلب معدل ضربات القلب، وقد يُسبب اضطرابات في نظم القلب أو أزمات قلبية لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

التعرض المفرط للشاشات

تُصدر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز ضوءاً أزرق يُؤخر إفراز الميلاتونين ويُغير الساعة البيولوجية. وهذا يؤدي إلى تأخر النوم وانخفاض جودته.

يرتبط اضطراب النوم المزمن بشكل مستقل بارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين، والالتهابات، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق موقع cnbc.

لماذا يجب تجنب هذه الأمور أيضا؟

لا يبدأ النوم بمجرد أن يلامس الرأس الوسادة، بل يبدأ مُبكرا، حيث يُهيئ الدماغ والجسم أنفسهما للظلام، وانخفاض المُحفزات، وتباطؤ وظائف الجسم.

في طب النوم، يتأثر هذا التحضير بالإيقاع اليومي وضغط النوم. عندما تتداخل عادات المساء مع هذه العمليات، قد يتأخر النوم أو يصبح أخف أو أكثر تقطعا.

لهذا السبب، فإن أكثر الأمور التي يُنصح بتجنبها بعد الساعة السادسة مساءً هي تلك التي تزيد من التحفيز أو الهضم أو الإجهاد الفسيولوجي، حسب موقع smartlifeskills.