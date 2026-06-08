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الجزائر
يرأسه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

6 مجالات للتعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر

الشروق أونلاين
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6 مجالات للتعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الإثنين، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

ويقوم بان بزيارة رسمية إلى الجزائر، بصفته رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر (Global Green Growth Institute – GGGI).

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد أجرى الوزير عطاف لقاء على انفراد مع بان كي مون، أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

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وشكّلت هذه المحادثات “فرصة لاستعراض سُبل توطيد التعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. لاسيما في المجالات ذات الصلة بـ:

  • تعزيز التنمية المستدامة،
  • والأمن الغذائي،
  • وحماية البيئة،
  • وتطوير الاقتصاد الأخضر،
  • وتسيير المياه،
  • وترقية استخدام الطاقات المتجددة”.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول “آفاق إسهام الجزائر في تجسيد برامج ومبادرات المعهد على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي”.

“وذلك بما ينسجم مع الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم التعاون جنوب-جنوب. والدفاع عن مبادئ العدالة البيئية، وتعزيز الاندماج الإقليمي”، يضيف البيان.

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