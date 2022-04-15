6 ملايين دولار للفائز بالبطولة العربية للأندية

الاتحاد العربي يضع نظاما جديدا للبطولة

يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم رصد جائزة مالية ضخمة تقدر بـ6 ملايين دولار، لفائدة الفريق الفائز بدوري أبطال العرب، التي من المزمع انطلاقتها الموسم القادم، بعد مونديال 2022 بقطر مباشرة.

وحسب ما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الاتحاد العربي لكرة القدم قرّر إجراء بعض التعديلات على نظام المنافسة في البطولة العربية للأندية، التي ستلعب بداية من الدور 32، على أن تقسّم بعد ذلك إلى مجموعتين بعد تصفية 12 فريقا في الدور الأول للمنافسة.

واستنادا لذات المصدر، فإن الاتحاد العربي ومن أجل جلب اهتمام أبرز الفرق العربية للمشاركة في هذه البطولة، وضع عديد المحفزات المالية، بداية بمنح المتوج بالبطولة مبلغ 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى تحفيزية للفرق المشاركة.

في ذات السياق، أوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها، بأن رئيس الاتحاد العربي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سيلتقي برئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، على هامش نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، من أجل وضع الترتيبات الخاصة بذات البطولة.

في هذا الصدد، كشف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في تصريحات نقلتها جريدة “الشرق الأوسط” السعودية بأن هيئته تلقت عديد الطلبات من طرف الفرق العربية الراغبة في المشاركة في هذه البطولة، قائلا: “لدينا الكثير من الطلبات من الأندية العربية للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية” مضيفا “نحن ندرس إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات بشكل دوري”..

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العربي عن القرارات التي اتخذها في اجتماعه الأخير والتي تضمنت استضافة المملكة العربية السعودية لأربع بطولات هي، كأس العرب للصالات، كأس العرب تحت 20 سنة، كأس العرب للأندية (صالات) وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.

في نفس السياق، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن اختيار الجزائر لتنظيم بطولة كاس العرب لأقل من 17 سنة، وهذا في الفترة الممتدة ما بين 23 أوت إلى 8 سبتمبر 2022.

جدير بالتذكير، أن البطولة العربية للأندية تعود بعد غياب دام عامين، حيث تعود آخر نسخة من هذه المنافسة إلى موسم 2019-2020، والتي عاد اللقب فيها لفريق الرجاء المغربي.