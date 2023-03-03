62 دولة يدخلها حامل الجواز الجزائري بدون تأشيرة مسبقة

يسمح جواز السفر الجزائري لحامله بدخول 62 دولة إما بدون تأشيرة أو بتأشيرة لدى الوصول، حسب آخر تقرير لموقع “باسبورت إندكس”.

وأوضح الموقع المختص في تقريره لسنة 2023، أن جواز السفر الجزائري يتيح الدخول لـ 19 دولة بدون تأشيرة و43 دولة بتأشيرة لدى الوصول.

كما احتل الجواز الجزائري المرتبة 78 عالميا وتنقيط قدر بـ 64 نقطة، ليحافظ على نفس تنقيط السنة الماضية.

وبالنسبة للدول التي باستطاعة حامل الجواز الجزائري الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة هي: هونغ كونغ، ماليزيا، الإكوادور، تونس، موريتانيا، المغرب، سوريا، فلسطين، السنغال، مالي، غينيا، غامبيا، بنين، هايتي، بربادوس، الدومينيكان، ميكرونيزيا، سورينام، سانت فينسنت وغرونادين.

أما الدول التي تحتاج إلى تأشيرة لدى الوصول فهي: أونغولا، بوليفيا، أرمينيا، بوروندي، كمبوديا، جزر القمر، الرأس الأخضر، الكونغو، كوبا، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا الاستوائية، إيران، الاردن، كينيا، لبنان، ليزوتو، مدغشقر، مالاوي، ماكاو، مالديف، موريشيوس، موزنبيق، النيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، بالاو، روندا، ساموا، السيشل، صومال، جنوب السودان، طاجاكستان، تانزانيا، تيمور الشرقية، الطوغو، توفالو، أوغندا، أوزباكستان، اليمن وزيمبابوي

وفي المرتبة الأولى من التصنيف الجديد، وُضعت 21 دولة من حيث السماح لأكبر عدد من مواطني الدول بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة مسبقة.

وجاءت هذه الدول كالتالي: أنغولا، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، ملاوي، جزر المالديف، ميكرونيزيا، نيجيريا، رواندا، الصومال، جنوب السودان، تيمور – ليشتي، وتوفالو.

وترحب هذه الدول بالمسافرين من 198 دولة بدون تأشيرة أو إصدار تأشيرة عند الوصول.