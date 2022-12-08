60 دولة بدون تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر الجزائري.. تعرّف عليها

يسمح جواز السفر الجزائري لحامليه بدخول 60 بلدا حول العالم، من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة، حسب ما يكشف عنه تقرير حديث لموقع “باسبورت إندكس” المتخصّص.

ويحتلّ الجواز الجزائري حسب التحديث الأخير للموقع، المرتبة الـ77 عالميا. بعد أن صعد بـ5 مراتب مقارنة بالترتيب السابق.

كما حصل جواز السفر الجزائري على أفضل تنقيط في الموقع (64 نقطة). مقارنة بـ 63 نقطة في 2019 قبل انتشار كورونا، و59 نقطة في 2018.

وعلى المستوى العالمي، تتربّع جوازات سفر الإمارات، ألمانيا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، والنمسا في الصدارة. بأكثر من 170 وجهة مفتوحة أمام حامليها.

أما وجهات السفر المفتوحة أمام الجزائريين، من دون تأشيرة، أو من خلال تأشيرة إلكترونية، أو تأشيرة عند الوصول، فهي تتوزّع على قارات آسيا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية والوسطى، وأوقيانوسيا. إضافة إلى دولة أوروبية واحدة هي أرمينيا.

دول بدون تأشيرة لحاملي جواز السفر الجزائري:

هونغ كونغ،

ماليزيا،

الإكوادور،

تونس،

موريتانيا،

المغرب،

سوريا،

فلسطين،

السنغال،

مالي،

غينيا،

غامبيا،

بنين،

هايتي،

بربادوس،

الدومينيكان،

ميكرونيزيا،

سانت فينسنت وغرونادين.

دول مفتوحة للجزائريين بتأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول: