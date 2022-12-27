6451 مليار.. رقم أعمال تأمين السيارات في الجزائر خلال 2022

حصيلة إيجابية مقارنة مع 2021

يتوقع المجلس الوطني للتأمينات أن تختتم شركات التأمين سنة 2022 برقم إيجابي مقارنة مع السنة الماضية، من خلال تحقيق رقم أعمال يزيد عن 15 ألف مليار.

ووفق تقرير للمجلس الوطني للتأمينات، تلقت “الشروق” نسخة عنه، يرتقب أن تختتم شركات التأمين سنة 2022، بتاريخ 31 ديسمبر الجاري برقم أعمال يناهز 151.3 مليار دينار، أي بزيادة تساوي 4.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.

وفيما يتعلق بشركات التأمين عن المخاطر يرتقب أن تختتم السنة برقم أعمال يعادل 136.8 مليار دينار بنسبة زيادة تعادل 3.1 بالمائة، وباستثناء شعبة التأمين الفلاحي التي ستختتم السنة بانخفاض يعادل 14.2 بالمائة برقم أعمال يعادل 1.8 مليار دينار، فإن فروع التأمين الأخرى يرتقب أن تشهد نموا يتراوح بين 3 و12 بالمائة.

أما بالنسبة للتأمين عن الأشخاص، فيرتقب أن يعادل رقم أعمال هذه الشعبة 14.5 مليار دينار، بنسبة نمو تعادل 17.3 بالمائة.

وفي منتجات التأمين عن المخاطر، يرتقب أن تختتم سنة 2022 برقم أعمال لتأمين لسيارات 6451 مليار سنتيم، والحرائق والمسؤولية المدنية 6100 مليار سنتيم، أما في يتعلق بفئة التأمين عن الأشخاص، فيعادل رقم أعمال التأمين عن الحوادث 108 مليار سنتيم والعطل المرضية 5.8 مليار سنتيم والوفاة 618 مليار سنتيم.