7 أشياء تجعلك تتوقف عن تبرير تصرفاتك للأخرين

غالبا ما يكون تبرير تصرفاتنا للآخرين مدفوعا بالحاجة إلى الحفاظ على صورة معينة أو توضيح نوايانا، لكنها تجعلنا نفقد السيطرة على حياتنا وسعادتنا.

في هذا المقال، سنستعرضالأسباب النفسية التي تجعلنا نبرر للأخرين،ولماذا يجبأن نتوقف عن تبرير تصرفاتنا، وماهي الأشياء التي لا يجب نسمح بالتدخل فيها؟

لماذا نبرر للأخرين؟

– نلجأ إلى التفسيرات والأعذار لإقناع أنفسنا والآخرين بأن لدينا سببا وجيها لاختيارنا، تنبع هذه الحاجة إلى التحقق من رغبتنا في أن نكون مقبولين ومفهومين من قبل من حولنا.

– يساعدنا التبرير في الحفاظ على الصورة الذاتية الإيجابية، عندما نشرح أفعالنا، فإننا نخلق قصة تتوافق مع معتقداتنا وقيمنا، ومن خلال القيام بذلك، نحمي أنفسنا من الشعور بالذنب أو العار.

-تشير نظرية التنافر المعرفي إلى أنه عندما تتعارض أفعالنا مع معتقداتنا أو قيمنا، نشعر بعدم الراحة، يساعد التبرير على تقليل هذا التنافر المعرفي من خلال مواءمة سلوكنا مع مفهومنا الذاتي.

– يعمل التبرير كآلية دفاع ضد النقد أو التقييمات السلبية، من خلال شرح أفعالنا، نأمل أن نتعامل بشكل استباقي مع أي حكم محتمل أو رفض من الآخرين، وفقا لموقع tinybuddha.

ماهي الأشياء التي لا يجب أن تبررها؟

اختياراتك في الحياة

سواء كان ذلك يتعلق بمسارك المهني، أو تفضيلاتك الغذائية، أو اختيار الشريك، فهذه قرارات شخصية يجب احترامها في حد ذاتها، ولا يجب السماح للأخريين بتبريرها.

حدودك الشخصية

يشعر الكثير منا بأنهم مجبرون على شرح أو تبرير حدودنا للآخرين، ولكن يجب أن تعرف أن حدودك هي انعكاس لاحترامك لذاتك وكرامتك، ولا تتطلب التحقق من صحتها من أي شخص آخر.

أخطائك الماضية

لست مدينا لأي شخص بتفسير أخطائك الماضية، إنها جزء من رحلتك الشخصية ولديك كل الحق في الحفاظ على خصوصيتها إذا اخترت ذلك.

مظهرك

وسواء تعلق الأمريجسمك، أو اختياراتك للأزياء، أو حتى الطريقة التي تختارها لتصفيف شعرك، هذه الأمور تعتبر انعكاس لشخصيتك وأسلوبك الشخصي، لا تحتاج إلى تبرير ذلك لأي شخص.

معتقداتك الشخصية

معتقداتك هي جزء من هويتك، إنهاتشكل نظرتك للعالم وتوجه أفعالك، وعلى الرغم من أنها قد تتطور بمرور الوقت مع نموك وتعلمك، إلا أن هذه العملية ملكك وحدك ولا تحتاج إلى تبريرهم لأي شخص.

اختياراتك الغذائية

سواء كنت نباتيا، أو تتبع نظاما غذائيا محددا لأسباب صحية، هو مسألة شخصية ولست مدينا لأي شخص بتفسير لها.

اختيار المكان الذي تعيش فيه

يجب أن يعتمد وضعك المعيشي على ما يتوافق مع نمط حياتك وقيمك وتفضيلاتك الشخصية، ولا ينبغي لآراء الآخرين أن تؤثر على اختياراتك، بحسب ما نشره موقع hackspirit.

لماذا يجب أن تتوقف عن التبرير؟

– لأن هذا يعني أن آراء الآخرين هي التي تحدد قيمتك الذاتية، بدلا من ذلك، قم ببناء قيمتك الذاتية على عوامل داخلية.

– عندما تشرح نفسك باستمرار، يصبح ذلك نمطا من السلوك الذي تشعر فيه أنه يتعين عليك تبرير اختياراتك، وهذا محبط ومرهق.

– من الصعب أن تكون على طبيعتك عندما تقلق باستمرار بشأن ما يعتقده الآخرون، يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بأنك محتال وكأنك لم تعد تعرف من أنت.

– إذا سمحت لنفسك بأن تحكمك آراء الآخرين، فهذا يعني أنك تتغير باستمرار لإرضاء الآخرين وآرائهم بدلا من التمسك بمعتقداتك.

– عندمايتشتت انتباهك أو تتأثر بآراء الآخرين، فقد يكون من السهل اتخاذ قرارات سيئة تؤثر سلبا على حياتك على المدى الطويل.

-قد يكون من السهل أن تفقد الاتصال بالواقع،وقد تجد صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة لك، مما قد يؤدي إلى نمط حياة غير صحي.

– عندماتشعر أنه يتعين عليك تبرير تصرفاتك وتصريحاتك لإبقاء الأشخاص من حولك سعداء، سيؤدي هذا حتما إلى أن تفقد سعادتك، وفق موقع marriage.