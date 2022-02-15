7 أندية تتنافس لِانتداب “توبة”

ترغب عدّة أندية أوروبية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط المدافع أحمد توبة (23 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وتتمثّل أسماء الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات توبة في: أولمبيك ليون الفرنسي، وفينورد الهولندي، وبيتيس إشبيلية الإسباني، وواتفورد من “البريمرليغ”، وبورنموث من القسم الثاني الإنجليزي.

وكان مدافع “الخضر” قد رفض عرضَين في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، قدِما من قبل إدارتَي ناديَي دوسلدورف من القسم الثاني الألماني، و آيك أثينا اليوناني. استنادا إلى تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الثلاثاء.

وسيُغادر أحمد توبة فريق فالفيك الهولندي قبل الآوان وفي الصيف المقبل تحديدا، وفقا للمصدر ذاته.

ويتموقغ فريق فالفيك في أسفل جدول ترتيب بطولة هولندا، وبِالضبط في المركز الـ 13 من أصل 18 ناديا متنافسا، قبل 12 جولة عن إسدال الستار. وفي كأس هذا البلد، خرج أحمد توبة وزملاؤه في النادي من الدور ربع النهائي لِمضمار هذه المسابقة.